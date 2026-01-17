La Final Four di Coppa Italia si svolgerà a Rimini, offrendo a RBR l’opportunità di giocare in casa. La scelta, confermata ufficialmente dalla Lega nazionale pallacanestro, rappresenta un vantaggio importante per la squadra, che potrà contare sul supporto del proprio pubblico. L’evento si prepara a offrire un momento importante di sport e competizione, con la speranza di una prestazione all’altezza delle aspettative.

di Loriano Zannoni L’idea era balenata in testa già diverse settimane fa e ieri è arrivata anche l’ufficialità della Lega nazionale pallacanestro. Sarà Rimini a ospitare la finale di Coppa Italia Lnp e, nello specifico, le contendenti si daranno appuntamento nel vecchio Flaminio dal 13 al 15 marzo. Le date erano note da inizio stagione ma quel che mancava, fino a qualche settimana fa, erano ovviamente le partecipanti e la città ospitante. Il finale del girone d’andata ha designato Pesaro, Brindisi, Rbr e Verona come le quattro contendenti, le prime quattro in classifica dopo 19 giornate, e proprio Rimini è riuscita a spuntarla per organizzare l’evento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La final four di Coppa Italia a Rimini. Rbr può sfruttare il fattore campo

Leggi anche: Basket, serie A2 e B | Le Final Four di Coppa Italia al palasport Flaminio di Rimini: Pielle in campo sabato 14 marzo contro Vigevano

Leggi anche: Rbr, altra sfida dura alle porte. Cento punta sul fattore campo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Final Four IHL Serie A & Coppa Italia 2025/2026 | Road to 2026; Coppa Italia Frecciarossa; Final Four di Coppa Italia in onda su Rai Sport HD domani e sabato; Pallanuoto: la Final Four di Coppa Italia a Genova.

La Final Four di Coppa Italia a Rimini. Rbr può sfruttare il fattore campo - L’idea era balenata in testa già diverse settimane fa e ieri è arrivata anche l’ufficialità della Lega nazionale pallacanestro. msn.com