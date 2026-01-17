La final four di Coppa Italia a Rimini Rbr può sfruttare il fattore campo
La Final Four di Coppa Italia si svolgerà a Rimini, offrendo a RBR l’opportunità di giocare in casa. La scelta, confermata ufficialmente dalla Lega nazionale pallacanestro, rappresenta un vantaggio importante per la squadra, che potrà contare sul supporto del proprio pubblico. L’evento si prepara a offrire un momento importante di sport e competizione, con la speranza di una prestazione all’altezza delle aspettative.
di Loriano Zannoni L’idea era balenata in testa già diverse settimane fa e ieri è arrivata anche l’ufficialità della Lega nazionale pallacanestro. Sarà Rimini a ospitare la finale di Coppa Italia Lnp e, nello specifico, le contendenti si daranno appuntamento nel vecchio Flaminio dal 13 al 15 marzo. Le date erano note da inizio stagione ma quel che mancava, fino a qualche settimana fa, erano ovviamente le partecipanti e la città ospitante. Il finale del girone d’andata ha designato Pesaro, Brindisi, Rbr e Verona come le quattro contendenti, le prime quattro in classifica dopo 19 giornate, e proprio Rimini è riuscita a spuntarla per organizzare l’evento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
