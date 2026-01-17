La doppietta di Shpendi ribalta la Reggiana il Cesena senza tifosi vince il derby di rimonta

Nel derby tra Cesena e Reggiana, i romagnoli ottengono una vittoria importante grazie a una doppietta di Cristian Shpendi, inclusa una trasformazione su rigore. La squadra di casa, pur senza tifosi, riesce a rimontare lo svantaggio iniziale di Portanova, portando a casa tre punti fondamentali in ottica classifica. La partita si è conclusa con il Cesena che ha dimostrato carattere e determinazione.

Un derby in tono minore per l'assenza forzata dei tifosi bianconeri, ma arrivano tre punti fondamentali per il Cavalluccio. Al Mapei stadium finisce 2-1 per i bianconeri, illusorio il gol di Portanova Il Cesena coglie tre punti fondamentali nel derby con la Reggiana, decisiva una doppietta di Cristian Shpendi (un gol su rigore) che ribalta l'iniziale e illusorio vantaggio di Portanova. Al Mapei stadium un derby in tono minore per l'assenza dei tifosi del Cavalluccio per il divieto di trasferta. Una partita non entusiasmante ma in cui il Cavalluccio porta a casa tre punti d'oro arpionando il quinto posto, la Regia di Dionigi condannata alla quinta sconfitta consecutiva, un dato eloquente che spiega il valore dei granata in questo momento, i bianconeri invece ripartono dopo due sconfitte consecutive che avevano un po'frenato le ambizioni della squadra di Mignani. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Tempo di derby con Reggiana-Cesena, Mignani: "Non riesco a capire i divieti verso i nostri tifosi" Leggi anche: Il derby degli Shpendi si tinge di azzurro: Stiven batte Cristian, l’Empoli espugna Cesena

