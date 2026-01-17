La denuncia di Uiltrasporti | Il terminal Dante è sprovvisto di bagni per gli autisti dei bus ma aziende e Comune fanno scena muta

La Uiltrasporti Marche segnala una criticità al terminal Dante di Fabriano, dove gli autisti dei bus non dispongono di servizi igienici. Nonostante le segnalazioni, aziende e Comune non hanno ancora adottato misure per risolvere la situazione, che riguarda il benessere e la dignità dei lavoratori del trasporto pubblico.

FABRIANO – Il segretario generale della Uiltrasporti Marche Emanuele Cingolani segnala una situazione di forte criticità al terminal Dante di Fabriano, dove gli autisti del trasporto pubblico si trovano da tempo privi di servizi igienici a loro disposizione. La problematica è emersa dopo numerose segnalazioni pervenute direttamente dai lavoratori che denunciano disagi quotidiani e condizioni non compatibili con il rispetto della dignità e della tutela della salute sul luogo di lavoro. «l'assenza di servizi essenziali – fa notare infatti il sindacato – rappresenta una grave carenza strutturale, tanto più rilevante in un terminal che costituisce un punto di riferimento per il servizio di trasporto locale».

