La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Lecce in diretta | LIVE News
Alle ore 12:00, presso il centro sportivo di Milanello, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, terrà una conferenza stampa in vista della partita contro il Lecce, valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui in tempo reale le dichiarazioni e i temi principali trattati, in un aggiornamento testuale accurato e senza enfasi.
Alle ore 12:00, a Milanello, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, presenterà i temi principali di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale dell'evento Archiviato il successo esterno (1-3) contro il Como al 'Sinigaglia', il Milan di Massimiliano Allegri si prepara già alla partita successiva. Domani, domenica 18 gennaio, alle ore 20:45, il Diavolo sarà di scena allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, dove riceverà il Lecce di Eusebio Di Francesco. Il Milan di Allegri arriva all'appuntamento da secondo in classifica, con 43 punti, a - 3 dalla capolista Inter e a + 3 sul Napoli, che è Campione d'Italia in carica, diretto inseguitore dei rossoneri con Roma e Juventus che hanno 39 punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
