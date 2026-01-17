La città ideale | anticipazioni e ospiti della puntata di questa sera

Come vivremo domani? È la domanda che attraversa, puntata dopo puntata, "La città ideale", il programma di Rai Cultura che invita a ripensare il modo in cui abitiamo il mondo. Nella nuova puntata, in onda oggi, sabato 17 gennaio in prima serata su Rai 3, Massimiliano Ossini accompagna il pubblico in uno dei luoghi simbolo dell’urbanistica contemporanea: Copenaghen, spesso citata come modello di città felice, sostenibile e a misura d’uomo. Copenaghen è vista come un laboratorio del futuro. La capitale danese diventa il punto di partenza per interrogarsi su cosa renda davvero vivibile una città nel XXI secolo. 🔗 Leggi su Today.it

