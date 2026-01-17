La Cassazione su Paolo Bellini | Partecipò attivamente all’attentato

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, condannato per il suo ruolo nella strage di Bologna del 1980. La sentenza sottolinea il suo contributo volontario e consapevole alla realizzazione dell’attentato, inserendolo in un più ampio progetto criminoso. La decisione rappresenta un importante passaggio nella definizione della responsabilità penale dell’ex militante.

La sentenza con cui la Corte d’Assise d’appello di Bologna ha confermato la condanna all’ergastolo dell’ex esponente di Avanguardia nazionale Paolo Bellini (foto) per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione del capoluogo emiliano ha "raggiunto la prova di un volontario contributo di Bellini alla realizzazione del reato, nella consapevolezza che la sua azione si iscriveva in una più ampia progettazione delittuosa finalizzata alla realizzazione del delitto ideato, organizzato e materialmente eseguito". Lo scrivono i giudici della Sesta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui, il primo luglio, hanno reso definitive le condanne di Bellini, dell’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel (sei anni per depistaggio) e di Domenico Catracchia, amministratore di alcuni condomini di via Gradoli a Roma (quattro anni per false informazioni al pubblico ministero). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

