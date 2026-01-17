La Casa di Natale di Canegrate ha donato al Gaslini di Genova un assegno di 1.600 euro, simbolo di solidarietà e vicinanza. Questa iniziativa, promossa da Angela e Franco, rappresenta un gesto di comunità che testimonia l’importanza del supporto reciproco, portando un messaggio di speranza ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico. Un gesto semplice, ma dal significato profondo, che unisce due realtà in nome della solidarietà.

Canegrate (Milano), 16 gennaio 2026 – Quella di Angela e Franco non è una semplice iniziativa natalizia: è una storia di cuore, di comunità e di una solidarietà così potente da illuminare Canegrate e arrivare fino ai piccoli pazienti del Gaslini, il celebre e prestigioso ospedale pediatrico di Genova. Quest’anno i due coniugi hanno deciso di trasformare la loro già celebre “Casa di Babbo Natale” in qualcosa di più grande, più profondo. Il grande cuore dei canegratesi . Non solo luci, decorazioni e addobbi creati con creatività e materiali di riciclo: nella loro casetta è nato un vero gesto d’amore, capace di coinvolgere centinaia di persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Casa di Natale di Canegrate regala al Gaslini di Genova un "cappello d’oro” con un assegno da 1.600 euro

