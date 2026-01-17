La brutale polizia anti immigrazione è il vero volto dell’America di Trump

L’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione e le frontiere negli Stati Uniti, rappresenta spesso il volto più visibile delle politiche di controllo migratorio. Sotto l’amministrazione Trump, questa istituzione ha assunto un ruolo centrale nel rafforzare le operazioni di contrasto all’immigrazione, suscitando dibattiti sulla loro impatto sociale e sui diritti umani. Analizzare il ruolo e le conseguenze di queste strategie permette di comprendere meglio il panorama attuale dell’immigrazione negli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti non passa giorno senza che si parli dell’Ice, l’agenzia federale per il controllo dell’immigrazione e delle frontiere (Immigration and Customs Enforcement). Se ne parla per i metodi violenti, per i rastrellamenti nelle città, per gli arresti e le espulsioni di migranti irregolari, per le campagne di reclutamento e per l’enorme budget a disposizione. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca per un secondo mandato, un anno fa, l’Ice è diventata una presenza costante nel dibattito pubblico e nella cronaca quotidiana. Il 2026 si è aperto con un caso che ha acceso proteste e polemiche in tutto il Paese: l’omicidio a Minneapolis, in Minnesota, di Renee Nicole Good, uccisa da un agente durante un’operazione in strada. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La brutale polizia anti immigrazione è il vero volto dell’America di Trump Leggi anche: La bufala su Trump anti-animalista. Ecco qual è il vero volto di The Donald Leggi anche: La polizia anti immigrazione di Trump ha ucciso una cittadina americana bianca di 37 anni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Minneapolis: agente dell’immigrazione uccide una donna; Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd; Usa, agenti dell'Ice uccidono una donna a Minneapolis durante un'azione anti-migranti. Trump: «Ha sparato per autodifesa»; A Minneapolis le operazioni dell’ICE sono sempre più violente. Minneapolis, migliaia in piazza per protestare contro l'Ice, dopo l'omicidio di una donna. Il sindaco: "Andatevene" - Questo l'identikit della vittima uccida dalla polizia anti immigrazione, durante un raid. rtl.it

Dallas, sparatoria nella sede dell'agenzia anti-immigrazione: almeno un morto e due feriti, il cecchino si toglie la vita - Una persona è rimasta uccisa, oltre all'attentatore, e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro migranti a Dallas. ilgazzettino.it

Cos’è l’ICE negli USA e perché i cittadini protestano contro la polizia anti-immigrazione dopo Minneapolis - Cosa l'ICE e di cosa si occupa l'agenzia federale già al centro di numerose controversie, tornata alla ribalta delle cronache dopo l'uccisione da parte ... fanpage.it

`: : Cefalù: pestato perché’ intervenuto in soccorso di un esercente. La polizia di stato identifica l’autore di una brutale aggressione facebook

