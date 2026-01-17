LA BIOGRAFIA Super Marquez la fuga dall’inferno e il nuovo trionfo

Marc Marquez, campione di motociclismo, ha attraversato momenti difficili e infortuni gravi, ma è riuscito a tornare ai vertici. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, raccontando un percorso di difficoltà e rinascita. In questa biografia, si ripercorrono le tappe che hanno segnato la sua carriera, dalla fuga dall’inferno alla conquista di nuovi successi.

Un campione che ha toccato il fondo ed è stato capace di risalire. O meglio Marc Marquez ’All’inferno e ritorno’.in MotoGP. Un libro di Marco Masetti e Mirco Lazzari, che racconta fra testi e fotografie la carriera sportiva le emozioni più profonde che ne hanno segnato il cammino di Marc. Dall’ascesa fulminea al dominio assoluto della MotoGP, dall’entusiasmo e dalla fame di vittoria agli anni più bui segnati dalla caduta del 2020 a Jerez, dal dolore fisico e mentale del lungo calvario di infortuni e operazioni chirurgiche ai dubbi sul futuro, fino alla ritrovata fiducia, al coraggio di ricominciare e al ritorno al vertice che lo consacra definitivamente come leggenda dello sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

