la battaglia vinta da cgil ai docenti 800mila euro

La Flc Cgil di Lucca ha ottenuto una nuova vittoria nei ricorsi relativi alla Carta del Docente, garantendo a circa 800.000 euro ai docenti precari. Questa iniziativa conferma l’impegno dell’associazione nel tutelare i diritti del personale scolastico e nel promuovere un sistema più equo e trasparente per il settore dell’istruzione.

La Flc Cgil di Lucca continua a vincere i ricorsi del personale docente precario sulla Carta del Docente. In questi giorni, nella provincia di Lucca, sono stati accreditati oltre 800.000 euro, ed altri sono ancora in ballo in attesa di sentenza che sicuramente andrà a buon fine. La Carta del Docente è uno strumento dedicato alla cultura e alla formazione degli insegnanti della scuola, fin ora riconosciuta solo ai docenti a tempo indeterminato. “Adesso, grazie alle azioni intraprese dalla Flc - spiega il sindacato di Lucca –, questo benefit è stato esteso a tutto il personale. Non si tratta di una erogazione di denaro, ma di voucher attivabili per gli acquisti nei punti vendita e negli enti di formazione accreditati, per i prodotti e i corsi di formazione indicati come idonei“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

