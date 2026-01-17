La bacchettata del Viminale ai pompieri in ginocchio per Gaza | Io orgoglioso lo rifarei mille volte

Il gesto dei pompieri in ginocchio sul Ponte della Fortezza, in ricordo delle vittime di Gaza, ha suscitato molte reazioni. Il Viminale ha espresso il proprio dissenso, pur riconoscendo il valore simbolico dell’atto. La vicenda evidenzia come le manifestazioni di solidarietà possano generare opinioni contrastanti e riflettere il rapporto tra espressione personale e sensibilità pubblica.

Lo scorso 22 settembre si inginocchiarono sul Ponte della Fortezza per osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Gaza, tra cui migliaia di bambini. Erano in uniforme, i corpi disegnavano un cerchio al cui centro fu mostrata la bandiera della Palestina. Era il giorno dello sciopero generale proclamato dall'Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e per Gaza che portò ad una mobilitazione oceanica in tutta Italia. Adesso il pisano Claudio Mariotti, pompiere in servizio da trent'anni, e altri nove colleghi (di cui sei toscani) dovranno rispondere anche di quel gesto al Viminale che ha inviato una contestazione disciplinare per la "forma" con cui hanno preso parte alla protesta.

