Krause ricorda Commisso | Era diretto e aveva le sue idee ma è stato un amico

Prima dell'inaugurazione della nuova Lounge 'Enrico Serafino' allo Stadio 'Ennio Tardini', il Presidente Kyle J. Krause ha ricordato Commisso, sottolineando il suo spirito diretto e le sue idee, ma anche il valore dell'amicizia condivisa. Un momento di riflessione che ha evidenziato l'importanza del rapporto tra le persone nel contesto sportivo e istituzionale.

“Prima di iniziare questa bella serata penso che sia giusto, non solo prima della partita di domani, dedicare un momento a Rocco Commisso. Rocco è un amico, una persona che conoscevo da tanti anni e che ho avuto l’opportunità di conoscere quando mi si è presentata l’opportunità di acquistare il Parma Calcio. Tutti voi conoscete Rocco. Rocco è semplicemente Rocco. E' stata una persona molto diretta, con le proprie idee e convinzioni molto forti, ma è stato un amico. È stato sempre piacevole parlargli, i miei ricordi di Rocco, da un punto di vista legato al calcio, sono quelli di una persona calorosa, aperta e che mi ha sempre aiutato, dandomi avvertimenti e consigli come un vero amico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

