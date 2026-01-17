Kianna Underwood uccisa da un pirata della strada | l’attrice è morta a 33 anni

Kianna Underwood, nota attrice di Nickelodeon, è deceduta all’età di 33 anni dopo essere stata investita da un pirata della strada. La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan. L’incidente, avvenuto recentemente, ha portato alla luce ancora una volta la pericolosità della strada e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

A raccontare l’accaduto è Tmz che rivela la drammatica dinamica dell’incidente: Kianna Underwood stava attraversando l’incrocio tra Watkins Street e Pitkin Avenue, in un quartiere di Brooklyn. Ad un certo punto un Suv nero l’ha travolta. Erano le 6:50 del mattino di ieri, venerdì 16 gennaio, la giovane è morta dopo essere stata trascinata sotto l’auto per quasi due isolati. La polizia di New York ha ricevuto una chiamata al 911, ma all’arrivo dei soccorsi è stato inutile, hanno potuto solo accertare il decesso dell’attrice. Il pirata della strada che le ha tolto la vita è in fuga e finora non è stato rintracciato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

