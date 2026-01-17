Khamenei attacca Trump | Colpevole per vittime danni e calunnie

In occasione dell’Eid al-Mab'ath, il leader iraniano Ali Khamenei ha commentato le recenti tensioni internazionali, criticando le azioni di Trump e sottolineando la volontà di evitare conflitti armati. Attraverso un messaggio su X, ha evidenziato la necessità di perseguire oppositori interni e responsabilità internazionali senza ricorrere alla guerra, mantenendo un tono sobrio e politico nel suo intervento.

No alla guerra, ma si a perseguire e non lasciare impunti oppositori interni e presunti responsabili internazionali: Ali Khamenei torna a parlare sul suo profilo X in occasione dell'Eid al-Mab'ath, l'anniversario del giorno in cui il Profeta Muhammad è stato scelto come messaggero di Dio, e ne ha per tutti. "Non porteremo il Paese verso la guerra, ma non lasceremo nemmeno impuniti i criminali interni e internazionali" ha affermato la Guida suprema dell'Iran, che ha anche attaccato per l'ennesima volta il presidente americano Donald Trump. Un attacco durissimo che, rivolto internamente alla popolazione iraniana, serve più a scaricarsi la coscienza che altro e indica nell'inquilino della Casa Bianca, l'unico responsabile per le morti durante le recenti proteste: "Riteniamo il presidente degli Stati Uniti colpevole per le vittime, i danni e le calunnie da lui rivolte alla nazione iraniana", ha tuonato Khamenei sul suo profilo social.

