kean presenza a rischio la caviglia preoccupa

Moise Kean ha subito un problema alla caviglia destra, mettendo in dubbio la sua presenza nelle prossime gare. La condizione dell’attaccante sarà monitorata nei prossimi giorni, per valutare eventuali interventi o riposo. La squadra di Vanoli continua comunque la preparazione, senza particolari variazioni nel programma, in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Kean.

La settimana di Paolo Vanoli è scivolata via senza grandi sussulti, anche se ha dovuto fare i conti con la caviglia destra di Moise Kean. Il tema della vigilia, manco a dirlo, riguarda la condizione fisica del centravanti gigliato. Moise non è al cento per cento. Lo si è visto in campo e capito più avanti. La sua caviglia è monitorata costantemente dallo staff sanitario viola. In questo momento della stagione va gestita, trattata con cura. Per questo Moise ha seguito negli ultimi giorni un piano di lavoro personalizzato. Proseguito con ogni probabilità anche nell’allenamento di ieri. Nessuna indicazione trapelata dal club, con il rimando alla lista dei convocati che uscirà oggi pomeriggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

