Kaillie Humphrie vince la tappa conclusiva di Altenberg ma il titolo di monobob va a Laura Nolte

A Altenberg, Kaillie Humphries ha vinto la tappa conclusiva di Coppa del Mondo di monobob femminile 2026, mentre il titolo generale è stato assegnato a Laura Nolte. La competizione si è svolta in Germania, confermando la forte competitività tra le atlete di alto livello. Entrambe le atlete hanno dimostrato grande abilità e determinazione nel corso della stagione.

Kaillie Humphries si è aggiudicata la gara di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di monobob femminile 2026, ma il titolo è andato a Laura Nolte. Sulla pista tedesca abbiamo vissuto l'ennesima gara spettacolare della stagione. Equilibrio assoluto e la corsa alla Sfera di Cristallo che si è decisa solamente all'ultimo secondo. Laura Nolte ha centrato il successo finale (il secondo della carriera in monobob) con 1446 punti contro i 1429 di Bree Walker, mentre ha chiuso al terzo posto Lisa Buckwitz con 1320. La gara come detto è stata vinta da Kaillie Humphries con il tempo complessivo di 1:58.

IBSF Weltcup 2-woman Bobsleigh 1. Kaillie Armbruster Humphries/ Jasmine Jones 2. Melanie Hasler/ Nadja Pasternack 3. Laura Nolte/ Leonie Kluwig IBSF European Championships 2-woman Bobsleigh 1. Melanie Hasler/ Nadja Pasternack 2. Laura Nolte/ L - facebook.com facebook

Kaillie Humphries vince la tappa di St. Moritz di bob a 2, Melanie Hasler è campionessa europea - x.com

