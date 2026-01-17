Juventus Yildiz c’è | titolare a Cagliari

La Juventus ha comunicato che Kenan Yildiz sarà titolare nella partita contro il Cagliari, segnando un’indicazione importante sulla fiducia riposta nel giovane giocatore. La sfida, definita dallo stesso Luciano Spalletti come “da Champions”, rappresenta un momento chiave per i bianconeri e per l’attuale percorso di crescita di Yildiz nel contesto della stagione.

Segnale chiaro dalla vigilia. Kenan Yildiz sarà regolarmente in campo contro il Cagliari e guiderà la Juventus nella trasferta considerata “da Champions” dallo stesso Luciano Spalletti. Il numero 10 bianconero ha smaltito il leggero malessere dei giorni scorsi e si è allenato a pieno regime. Nessun dubbio sulla convocazione e forti indicazioni verso la titolarità. Yildiz resta una colonna del progetto: 24 presenze da titolare su 26 gare complessive, continuità da leader nonostante la giovane età. Spalletti lo ha ribadito alla vigilia: Yildiz è fondamentale, va gestito ma anche sfruttato. Contro il Cagliari l’attaccante turco può anche aggiornare i suoi numeri personali in Serie A, confermando una crescita che non conosce pause. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Yildiz c’è: titolare a Cagliari Leggi anche: Probabili formazioni Juve Cagliari, David e Openda partono dal 1? minuto? Spalletti ha scelto il tridente: torna titolare Yildiz Leggi anche: Juventus-Cagliari 2-1, Yildiz firma la rimonta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cagliari-Juventus | Dalla gestione di Yildiz e Conceicao, a David e Openda: chi gioca - Intervenendo in conferenza stampa per presentare Cagliari- fantamaster.it

Maxi offerta per Yildiz: la Premier scuote il mercato Juve - Ecco tutti i dettagli stando alle indiscrezioni dalla Spagna ... calciomercato.it

Juve: mercato, Yildiz, rinnovi e Spalletti. L'agenda 2026 di Comolli - Un centrocampista è numericamente indispensabile e qui ci sono due ... tuttosport.com

La Juventus su Daniel Maldini: perché può essere il vice Yildiz x.com

Juventus head coach Luciano Spalletti praised Kenan Yildiz ahead of their upcoming Serie A match against Cagliari. The 20-years-old Turkish player has scored seven goals and delivered four assist so far this season. “For me at Yildiz you can't touch it, - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.