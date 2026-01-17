Juventus ritorno di fiamma per En-Nesyri | l’idea prende quota nel mercato di gennaio

La Juventus si riavvicina al mercato degli attaccanti, valutando la possibilità di ingaggiare Youssef En-Nesyri nel mercato di gennaio. La pista, emersa nelle ultime ore, sembra acquisire sempre più consistenza e rappresenta una delle opzioni considerate dalla società per rafforzare il reparto offensivo. Si tratta di un intervento che potrebbe influenzare le strategie della squadra nel prossimo mercato, senza ancora conferme ufficiali.

La Juventus torna a muoversi sul mercato degli attaccanti e mette sul tavolo una pista che, nelle ultime ore, ha guadagnato sostanza: Youssef En?Nesyri. Il centravanti marocchino, oggi al Fenerbahçe, è impegnato con la nazionale in Coppa d'Africa, ma il suo nome circola con insistenza negli uffici bianconeri come possibile rinforzo immediato per l'attacco di Luciano Spalletti. La valutazione nasce da un'esigenza concreta: aumentare peso specifico e alternative nel reparto avanzato senza stravolgere i conti. In questo senso, En-Nesyri rappresenta un profilo pronto, con esperienza internazionale e abitudine a sostenere pressioni da grande club.

