Juventus occhi su Mingueza | tentativo d’anticipo
La Juventus intensifica l’attenzione su Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo in scadenza di contratto. La società si concentra sulle fasce, valutando un possibile intervento per rafforzare il reparto esterni. La trattativa rappresenta un’ulteriore mossa nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di migliorare la rosa senza trascurare le esigenze tattiche e organizzative.
Nuovo fronte aperto sulle fasce. La Juventus si muove anche sugli esterni e segue da vicino Oscar Mingueza, terzino destro del Celta Vigo in scadenza di contratto. Il ds Marco Ottolini sta lavorando per anticipare la concorrenza entro fine mese: sul tavolo l’ipotesi di un piccolo indennizzo per chiudere l’operazione con qualche mese d’anticipo, evitando l’asta estiva. Un profilo considerato funzionale per duttilità e costi. La strategia è chiara: chiudere ora se si aprono i margini. La pista è calda. L'articolo proviene da StileJuventus.com. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Juventus, mossa su McKennie: tentativo di rinnovo imminente
Leggi anche: Mingueza alla Juventus, i numeri della sua stagione al Celta Vigo. Tutti i dettagli su come sta procedendo l’annata dell’obiettivo bianconero
Calciomercato Juve, Mingueza jolly per la difesa: corsa a cinque e due strade per chiudere; Calciomercato Juventus, Mateta-Mingueza: scatto bianconero. Occhi sul giocatore della Roma... - Le trattative; Calciomercato live: Malen va alla Roma, Baldanzi verso il Genoa. Milan su Goretzka. Il Galatasaray punta Lookman; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve.
Non solo attacco: occhi su Mingueza - Il ds Marco Ottolini segue con attenzione Oscar Mingueza, terzino destro del Celta Vigo in ... tuttojuve.com
Mercato Juve h24 - Non solo attacco. Occhi su Mingueza - Esclusiva TJUn caffè con Lucia Anselmi: "Vogliamo ancora una Juve così, Girelli sempre da Oscar. tuttojuve.com
Calciomercato Juventus, Mateta-Mingueza: scatto bianconero. Occhi sul giocatore della Roma... - Le trattative - Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace entra nel mirino della Juventus (dopo che nei mesi scorsi anche il Milan si era fatto avanto con l'entourage del giocatore). affaritaliani.it
Lucca strizza l'occhio alla Juventus: ci andrebbe volentieri, anche più che in Premier League. L'agente spinge per questa soluzione, ma va convinto in primis Spalletti - facebook.com facebook
#EnNesyri é stato proposto instintentemente alla #Juventus! Occhio che potrebbero esserci delle novità, l’asse #Fenerbahçe - Juventus potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni. La Juve sta cercando un numero 9. [ @MatteMoretto] x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.