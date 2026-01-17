La Juventus intensifica l’attenzione su Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo in scadenza di contratto. La società si concentra sulle fasce, valutando un possibile intervento per rafforzare il reparto esterni. La trattativa rappresenta un’ulteriore mossa nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di migliorare la rosa senza trascurare le esigenze tattiche e organizzative.

Nuovo fronte aperto sulle fasce. La Juventus si muove anche sugli esterni e segue da vicino Oscar Mingueza, terzino destro del Celta Vigo in scadenza di contratto. Il ds Marco Ottolini sta lavorando per anticipare la concorrenza entro fine mese: sul tavolo l’ipotesi di un piccolo indennizzo per chiudere l’operazione con qualche mese d’anticipo, evitando l’asta estiva. Un profilo considerato funzionale per duttilità e costi. La strategia è chiara: chiudere ora se si aprono i margini. La pista è calda. L'articolo proviene da StileJuventus.com. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, occhi su Mingueza: tentativo d'anticipo

