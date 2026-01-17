Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE | tanti rischi per i bianconeri in questo primo tempo VOTI

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Next Gen e Ascoli, valida per la 22ª giornata del campionato 202526. La prima frazione si è conclusa con uno zero a zero, evidenziando alcune difficoltà per i bianconeri. Di seguito, troverai una sintesi degli episodi principali, i voti e le analisi più pertinenti al match.

Juventus Next Gen Ascoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juventus Next Gen vuole proseguire il suo momento d’oro, reduce dalle vittorie in questo inizio di 2026 contro Carpi e Livorno. Bianconeri che ospitano l’Ascoli al Moccagatta di Alessandria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ascoli 0-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 40? NIENTE CALCIO DI RIGORE – Questa la decisione dell’arbitro dopo aver rivisto l’episodio al VAR. Nessun tocco di mano da parte di Cudrig. 38? L’ASCOLI CHIEDE L’FVS PER UN RIGORE NON ASSEGNATO – Nicoletti di testa colpisce in area, Cudrig devia il pallone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE: tanti rischi per i bianconeri in questo primo tempo VOTI Leggi anche: Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE: tre rischi per i bianconeri, Silipo si divora il vantaggio! Leggi anche: Guidonia Montecelio Juventus Next Gen 0-0 LIVE: primo tempo non semplice per i bianconeri INTERVALLO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Ascoli; Ascoli Calcio | Dini di Città di Castello designato per Juventus Next Gen-Ascoli; Juventus Next Gen – Ascoli, i 23 convocati da Tomei; Ascoli Calcio, inizia la settimana che porta alla Juve Next Gen. Pagina 3 | Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv - Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C ... tuttosport.com

