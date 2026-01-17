Segui la diretta di Juventus Next Gen Ascoli, terminata con un pareggio a zero. La partita, valida per la 22ª giornata del campionato 202526, ha visto protagonisti i giovani talenti delle due squadre. In questa occasione, Scaglia ha parato un tentativo di D’Uffizi. Di seguito, trovi sintesi, moviola, tabellino e dettagli sul risultato del match.

Juventus Next Gen Ascoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juventus Next Gen vuole proseguire il suo momento d’oro, reduce dalle vittorie in questo inizio di 2026 contro Carpi e Livorno. Bianconeri che ospitano l’Ascoli al Moccagatta di Alessandria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ascoli 0-0: sintesi e moviola. 25? COLPO DI TESTA CURADO – Prende benissimo il tempo a Gil e di testa impatta in area piccola, spedendo però sul fondo. Grande opportunità fallita anche qui. 24? RIZZO PINNA E D’UFFIZI PERICOLOSI – Altra doppia chance per l’Ascoli: prima il tiro di Rizzo Pinna sbatte sul muro bianconero, poi ci prova D’Uffizi con un tiro dalla distanza respinto da un gran riflesso di Scaglia S. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE: Scaglia vola su D’Uffizi

Leggi anche: Juventus Next Gen Ascoli LIVE: torna Scaglia al centro della difesa, Okoro-Anghelè alle spalle di Guerra

Leggi anche: Gubbio Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Scaglia sicuro su Podi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Ascoli; Ascoli Calcio | Dini di Città di Castello designato per Juventus Next Gen-Ascoli; Juventus Next Gen – Ascoli, i 23 convocati da Tomei; Ascoli Calcio, inizia la settimana che porta alla Juve Next Gen.

Pagina 3 | Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv - Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C ... tuttosport.com