Juventus Mateta è la scelta | affondo deciso per l’attacco

La Juventus ha intensificato i propri sforzi puntando su Jean-Philippe Mateta come rinforzo per l’attacco. La società ha scelto di fare un affondo deciso per portare l’attaccante nel proprio organico durante questa finestra di mercato. L’obiettivo è rafforzare la rosa e migliorare le possibilità offensive della squadra nella seconda parte della stagione.

La Juventus ha deciso di accelerare in modo netto sul profilo di Jean-Philippe Mateta, individuato come obiettivo prioritario per rinforzare l'attacco già in questa finestra di mercato. La scelta nasce da una valutazione tecnica precisa e condivisa ai piani alti: il club vuole aggiungere un centravanti con caratteristiche diverse rispetto a quelle attualmente presenti in rosa, riducendo al minimo i rischi in vista della corsa Champions. Mateta prima di tutto: la linea tecnica è tracciata. Il via libera è arrivato dopo settimane di osservazioni e confronti interni. Luciano Spalletti ha indicato Mateta come prima opzione, davanti ad alternative che restano sullo sfondo e a profili pensati più come rincalzi.

