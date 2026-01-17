Juventus le formazioni ufficiali di Cagliari | Yildiz titolare
La Juventus si prepara a affrontare il Cagliari nella partita valida per la stagione in corso. La formazione ufficiale vede Yildiz partire titolare, mentre Thuram non figura tra i titolari. La sfida si disputa all’interno dello stadio Unipol Domus, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere un risultato importante.
Yildiz titolare Yildiz parte ancora titolare contro il Cagliari nella sfida della Unipol Domus. Thuram fuori dall'undici titolare, Yildiz in campo dal primo. Cagliari (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, Zé Pedro;, Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; S. Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.? Juventus?(4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.
