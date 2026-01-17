juventus il cordoglio bianconero alla fiorentina per commisso

La Juventus esprime il proprio cordoglio alla Fiorentina e a Rocco Commisso per la perdita del patron viola. In un periodo difficile per il calcio italiano, ci uniamo nel dolore per la scomparsa di una figura importante nel panorama calcistico. La memoria di Commisso resterà come esempio di passione e dedizione al calcio.

Il cordoglio della Juventus Nella notte una notizia shock ha scosso il mondo del calcio: è morto il patron della Fiorentina Rocco Commisso. A novembre aveva compiuto 76 anni. La Juventus ha espresso il proprio cordoglio su Instagram alla società viola per la morte del presidente della Fiorentina

Morte Commisso: il messaggio della Juventus scatena la bufera sul web, la curva Fiesole tace - Il club bianconero posta le sue condoglianze sul profilo Instagram della società viola: si scatena la baruffa tra opposte fazioni mentre gli ultrà dei gigliati restano in silenzio ... sport.virgilio.it