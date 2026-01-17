Juventus-Cagliari attenzione ai rossoblù | identità e organizzazione firmate Pisacane
La prossima partita di campionato vedrà la Juventus affrontare il Cagliari, una squadra guidata da Fabio Pisacane. I rossoblù hanno consolidato una propria identità tattica e un'organizzazione efficace, che rappresentano elementi distintivi della loro fase attuale. Questa sfida offrirà un’occasione per analizzare le strategie e le caratteristiche che definiscono il team sardo nel contesto della Serie A.
La prossima sfida di campionato vedrà i bianconeri affrontare il Cagliari di Fabio Pisacane, una squadra che ha trovato una propria identità chiara e riconoscibile. I rossoblù occupano attualmente il 16º posto in Serie A, con l’obiettivo dichiarato di conquistare una salvezza tranquilla, possibilmente senza arrivare alle ultime giornate con l’acqua alla gola. Pisacane, alla sua prima vera esperienza in panchina in Serie A, ha costruito un Cagliari compatto, aggressivo e mentalmente solido, capace di restare sempre dentro la partita anche contro avversari di livello superiore. Non è una squadra che fa del possesso palla la propria arma principale, ma sa rendersi estremamente scomoda grazie a organizzazione e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
