Juve Napoli Conte nei guai in vista del big match dello Stadium | doppio cambio obbligato per infortunio col Sassuolo I dettagli

In vista del prossimo big match tra Juventus e Napoli, le formazioni devono affrontare alcune difficoltà legate agli infortuni. Per il Napoli, Rrahmani è indisponibile a causa di un problema muscolare, mentre c’è preoccupazione anche per Elmas. Questi infortuni potrebbero portare a cambiamenti obbligati nelle formazioni, influenzando così l’andamento della sfida allo Stadium.

Juve Napoli, Conte nei guai: Rrahmani ko per un problema muscolare, paura per Elmas. Il tecnico leccese perde pezzi pregiati dello scacchiere. La sfida contro il Sassuolo lascia scorie pesanti in casa partenopea, oscurando parzialmente la gioia per i tre punti conquistati al Maradona. Nonostante il risultato del campo sorrida alla classifica, l’umore di Antonio Conte è guastato da un doppio stop che rischia di complicare terribilmente le rotazioni nelle prossime settimane. La vittoria, fondamentale per mettere pressione alle rivali, ha richiesto un tributo fisico notevole a due pedine chiave dello scacchiere tattico, proprio mentre il calendario propone l’incandescente scontro diretto contro la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

