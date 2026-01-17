Juve Maldini sorpassa Chiesa | è lui il vice Yildiz

La Juventus valuta le strategie di rinforzo per la prossima stagione, con Daniel Maldini che si colloca ora come principale candidato a ricoprire il ruolo di vice Yildiz, superando Federico Chiesa nelle preferenze di gennaio. Questa evoluzione riflette una riconsiderazione delle priorità di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e garantire maggiore versatilità in attacco.

Cambio di gerarchie sul mercato bianconero. Daniel Maldini guadagna terreno come primo obiettivo della Juventus per il ruolo di vice Yildiz, superando Federico Chiesa nelle valutazioni di gennaio. Il profilo del classe 2002 dell’ Atalanta è ritenuto più sostenibile per costi di cartellino e ingaggio, anche alla luce dello spazio ridotto trovato a Bergamo dopo l’arrivo di Raspadori. Un dettaglio che pesa nelle scelte operative della Juventus, chiamata a muoversi con equilibrio. Diverso il discorso per Chiesa: la valutazione del Liverpool resta attorno ai 20 milioni, cifra che i bianconeri non intendono investire ora. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, Maldini sorpassa Chiesa: è lui il vice Yildiz Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: novità importanti su Chiesa. Idea Daniel Maldini come vice-Yildiz Leggi anche: Daniel Maldini Juve, i bianconeri lo valutano come vice-Yildiz: il figlio d’arte può arrivare ad una condizione. Ecco quale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sarà la Juve dei figli d'arte: dopo Thuram e Conceiçao, ecco Chiesa o... Maldini; Juve, svolta a destra: c'è Mazraoui. L'alternativa a Chiesa in attacco è Maldini; Juventus in pressing su Hojberg: poi le ultime su Chiesa; Juve in pressing su Maldini: nuovi contatti con l'Atalanta. È lui il vice-Yildiz che prende quota. Juve, prende corpo la soluzione Maldini: più economico di Chiesa - Daniel Maldini starebbe scalzando Federico Chiesa dal posto di primo obiettivo della Juventus per regalare a mister Spalletti un vice Yildiz: come riportato da "Calciomercato. tuttojuve.com

Juventus, operazione Chiesa bloccata: si scalda la pista Maldini - La Juventus sta incontrando delle difficoltà per arrivare a Federico Chiesa e per questo si scalda la pista che porta a Daniel Maldini ... it.blastingnews.com

Juventus, Spalletti fa fuori Chiesa, boccia Openda, il retroscena e il nuovo obiettivo sul mercato - L'allenatore bianconero ha detto no al possibile arrivo di Chiesa e non si fida di Openda: ecco come cambiano le mosse della Vecchia Signora gi ... sport.virgilio.it

La Juventus su Daniel Maldini: perché può essere il vice Yildiz x.com

Novità Juve: scatto per Mateta a gennaio, gli aggiornamenti! E occhio a Maldini https://shorturl.at/NLkrC - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.