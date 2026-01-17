La Juventus ha riaperto le valutazioni sul reparto offensivo, con particolare attenzione alle condizioni fisiche di Dušan Vlahovi?, che potrebbe rientrare più tardi del previsto. La questione ha portato alla considerazione di nuovi profili, tra cui Beto, per garantire copertura e continuità in attacco. La gestione delle risorse e le tempistiche di recupero restano elementi chiave per le scelte di mercato e la formazione.

La Juventus ha riaperto il dossier attaccanti. Non per mancanza di soluzioni tecniche, ma per un’incognita fisica che rischia di pesare più del previsto: Dušan Vlahovi? potrebbe rientrare oltre le tempistiche inizialmente stimate, lasciando scoperto un ruolo che Luciano Spalletti considera centrale nell’equilibrio del reparto. Con l’estate che si avvicina e l’interesse di Milan e Inter sullo sfondo, a Torino è tornata d’attualità l’idea di inserire una prima punta pura. Mateta resta in cima, ma il prezzo è il nodo. Il nome che guida la lista è sempre Jean-Philippe Mateta. Il Crystal Palace ha ribadito una valutazione da 35 milioni, cifra che la Juventus considera elevata in questa fase. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, l’attacco torna un rebus: Vlahovi? frena, proposto Beto

Futuro Vlahovic, l’infortunio può ribaltare le carte in tavola: Juve più forte ma ora è rebus - Certo, il campo, la ricerca del sostituto, la Juve che dovrà fare di un’enorme necessità almeno un’altrettanta enorme ricerca di virtù. tuttosport.com

Juve, Comolli studia il mercato: Vlahovic in bilico, rebus difesa. Spalletti ha già una soluzione - Di solito, in una società di calcio generica, al di là della categoria, se il tuo centravanti deve stare fuori per un lungo periodo a causa di un infortunio, la prima mossa alla riapertura del mercato ... tuttosport.com

@FabrizioRomano tramite un video pubblicato su 'YouTube': "La #Juventus non arriverà a 40/45M€ per #Mateta, ma oggi il discorso è assolutamente in piedi. Lato giocatore sono cifre importanti, ma a livello d'incastri tornano con quello che la Juve può offrir x.com

