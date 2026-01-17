Juve il casting in attacco si allarga | Zirkzee entra nel radar
La Juventus amplia le opzioni per l’attacco, considerando nuovi profili sul mercato. Tra i nomi in fase di valutazione, si aggiunge Joshua Zirkzee, giovane attaccante che potrebbe rappresentare un’opportunità per rinforzare il reparto offensivo della squadra. La società monitora con attenzione questa possibilità, alla ricerca di soluzioni adeguate alle esigenze tecniche e tattiche della rosa.
La Juventus continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo e, nelle ultime ore, un nome nuovo ha preso quota: Joshua Zirkzee. L’attaccante del Manchester United può diventare un’opzione concreta qualora dal club inglese arrivassero segnali di apertura a una sua uscita nella seconda parte della stagione. Secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus resta vigile sul profilo dell’olandese classe 2001, pronta a inserirsi se lo scenario dovesse cambiare. Non una scelta prioritaria, ma una pista alternativa credibile, soprattutto se le trattative già avviate dovessero complicarsi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
