Juve-Atalanta nodo formula per Maldini

Da stilejuventus.com 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus e Atalanta sono in trattativa per il trasferimento di Daniel Maldini. Le parti stanno definendo i dettagli, in particolare la modalità dell’operazione, ma ancora non si è giunti a un accordo definitivo. La discussione riguarda principalmente la formula del trasferimento, mentre le trattative continuano senza aver ancora concluso l’accordo.

Contatti in corso, ma la trattativa non è ancora chiusa. Juventus e Atalanta stanno discutendo il futuro di Daniel Maldini, con il nodo principale legato alla formula dell’operazione. Il trequartista classe 2002 piace ai bianconeri, che hanno avviato un dialogo con la Atalanta. La distanza è chiara: i bergamaschi spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Juventus preferirebbe un diritto di riscatto, per mantenere maggiore flessibilità a fine stagione. Il canale resta aperto e i contatti proseguono. Servirà ancora confronto per arrivare a un’intesa sulla struttura dell’affare che riguarda Daniel Maldini. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

juve atalanta nodo formula per maldini

© Stilejuventus.com - Juve-Atalanta, nodo formula per Maldini

Leggi anche: Frattesi Juve, nodo formula per i bianconeri: il centrocampista dell’Inter vuole ascoltare le offerte!

Leggi anche: Hauge: "Occhio Juve, il mio Bodo è come l'Atalanta. Una videochiamata di Maldini e mi ritrovai al Milan"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le notizie di calciomercato del 13 gennaio 2026: Raspadori all'Atalanta, Vaz alla Roma. Gatti in uscita dalla Juve; Cosa serve per il ritorno di Chiesa alla Juventus: la richiesta del Liverpool e l'offerta dei bianconeri; Chiesa torna in bianconero? Il nodo della formula; Juventus, Chiesa apre al ritorno: nodo formula –.

juve atalanta nodo formulaCalciomercato Juventus: per le corsie offensive il preferito rimane questo giocatore, ma c’è un nodo da sciogliere - C’è però un nodo importante da sciogliere La Juventus vive ore di frenetica attività sul fronte delle tratt ... juventusnews24.com

juve atalanta nodo formulaChiesa, ecco la formula Juve per convincere il Liverpool: la trattativa, il grande nodo, le garanzie - Nuovi contatti tra bianconeri e Reds: la richiesta in termini economici del club inglese è chiara ma c'è una mossa della Vecchia Signora che può sbloccare l’affare. msn.com

juve atalanta nodo formulaPagina 3 | Chiesa, ecco la formula Juve per convincere il Liverpool: la trattativa, il grande nodo, le garanzie - Nuovi contatti tra bianconeri e Reds: la richiesta in termini economici del club inglese è chiara ma c'è una mossa della Vecchia Signora che può sbloccare l’affare. tuttosport.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.