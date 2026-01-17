Juve-Atalanta nodo formula per Maldini

Juventus e Atalanta sono in trattativa per il trasferimento di Daniel Maldini. Le parti stanno definendo i dettagli, in particolare la modalità dell’operazione, ma ancora non si è giunti a un accordo definitivo. La discussione riguarda principalmente la formula del trasferimento, mentre le trattative continuano senza aver ancora concluso l’accordo.

Contatti in corso, ma la trattativa non è ancora chiusa. Juventus e Atalanta stanno discutendo il futuro di Daniel Maldini, con il nodo principale legato alla formula dell'operazione. Il trequartista classe 2002 piace ai bianconeri, che hanno avviato un dialogo con la Atalanta. La distanza è chiara: i bergamaschi spingono per un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Juventus preferirebbe un diritto di riscatto, per mantenere maggiore flessibilità a fine stagione. Il canale resta aperto e i contatti proseguono. Servirà ancora confronto per arrivare a un'intesa sulla struttura dell'affare che riguarda Daniel Maldini.

