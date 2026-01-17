Juve arrivata a Cagliari per la sfida di stasera in programma all’Unipol Domus grande affetto per i bianconeri sull’isola – VIDEO

La Juventus è arrivata a Cagliari in vista della partita di questa sera all’Unipol Domus. La squadra è accolta con entusiasmo dai tifosi locali, che dimostrano un sincero affetto per i bianconeri. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si preparano a scendere in campo con la massima concentrazione.

Juve arrivata a Cagliari per la sfida in programma questa sera all'Unipol Domus: grande affetto per i bianconeri sull'isola. La Juventus è arrivata a Cagliari per la sfida di questa sera, in programma contro i rossoblù di Pisacane all'Unipol Domus alle ore 20.45. I ragazzi di Luciano Spalletti, e anche lo stesso tecnico, sono stati accolti con grande affetto sull'isola dai tifosi bianconeri li presente. Un attestato di stima che carica ulteriormente la Vecchia Signora per la gara.

