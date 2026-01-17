Jolo a Pietrasanta Missione colpaccio

Jolo a Pietrasanta: una sfida che richiede concentrazione e preparazione. La squadra si sta allenando con attenzione, consapevole dell’importanza di ogni dettaglio. Pur affrontando un avversario difficile, il focus rimane sulla strategia e sull’impegno quotidiano. La priorità è affrontare ogni partita con calma e determinazione, mantenendo sempre alta la concentrazione verso l’obiettivo finale.

"Si prospetta una gara impegnativa. Ma ci stiamo allenando bene ed in ogni caso ragioneremo partita per partita". Angelo Lo Iacono, dirigente e giocatore dello Jolo, ha così commentato il momento del club pratese, che occupa attualmente la seconda posizione del campionato di Promozione con 32 punti nel girone A, a sole cinque lunghezze dalla capolista Lampo Meridien. Un cammino al di sopra delle più rosee aspettative quello degli uomini di mister Luigi Ambrosio, ormai a loro agio nel ruolo di "sorpresa stagionale". E domani alle 15, Tomberli e compagni giocheranno in trasferta contro il Pietrasanta.

Big match domenica allo stadio comunale, serve il calore di tutti i tifosi ! Alle 15 va in scena Pietrasanta - Jolo Calcio Contro la seconda in classifica sarà partita decisiva: vieni a sostenere la squadra allo stadio ! #wearepietrasanta - facebook.com facebook

