L'attrice è convinta che il ruolo di Sharon tate in C'era una volta a. Hollywood le sia stato precluso per colpa delle critiche degli haters sul web. Jennifer Lawrence ha rivelato di aver perso l'opportunità di interpretare Sharon Tate in C'era una volta a. Hollywood perché gli utenti di internet la ritenevano troppo brutta per il ruolo. L'attrice è convinta che Quentin Trantino si sia lasciato influenzare dai commenti in rete preferendo Margot Robbie, come ha confessato di recente al podcast Happy Sad Confused. "Quando Quentin ha espresso pubblicamente interesse per lavorare con me tutti hanno scritto, 'Non è abbastanza bella per interpretare Sharon Tate' e lui si è fatto convincere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jennifer Lawrence: "Tarantino non mi ha voluto nel suo film perché internet ha scritto che ero brutta"

