Jamie Lee Curtis | Non sono incatenata a un'immagine | senza filtri né trucchi nessuno è perfetto

Jamie Lee Curtis, attrice nota per la sua sincerità e autenticità, ha recentemente condiviso che non si identifica con un’immagine perfetta, senza filtri o trucchi. Attiva nel cinema, partecipa attualmente a tre progetti, tra cui il film di James L. con Ella McKay. La sua carriera riflette un approccio naturale e genuino, valorizzando la spontaneità e l’accettazione di sé.

D iamo un’occhiata ai progetti che ha nel suo carnet, Jamie Lee Curtis. Tre film sugli schermi: Ella McKay che segna il ritorno alla regia di James L. Brooks (in sala dal 19 marzo), The Lost Bus – di cui è produttrice – con Matthew McConaughey e Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, sequel della popolarissima commedia del 2003 con Lindsay Lohan (entrambi usciti nel 2025). A marzo la vedremo, poi, anche come protagonista e produttrice – con Nicole Kidman nella serie di Prime Video Scarpetta, dai racconti di Patricia Cornwell. Jamie Lee Curtis e il look che ha fatto impazzire il web X Leggi anche › SAG Awards 2025: la stella più brillante è Jamie Lee Curtis in pixie argento cotonato Se a questi si aggiunge la dozzina di film televisivi per il piccolo e grande schermo – ancora in fase di sviluppo – si ha un’idea delle frenetiche attività di questa star hollywoodiana che ama alzarsi all’alba (verso le quattro) e ritirarsi alle otto di sera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

