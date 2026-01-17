Jacques Moretti, senza reddito e con beni gravati da ipoteche, si trova in una situazione finanziaria complessa. La sua famiglia, caratterizzata da un'infanzia difficile, affronta sfide economiche e personali. In questo contesto, la ricerca di un'occupazione si configura come una priorità, mentre le risorse patrimoniali rappresentano un aspetto importante nel quadro delle difficoltà attuali.

«Considerando che l'imputato non dispone attualmente di alcun reddito, che lui e la moglie possiedono beni immobili gravati da ipoteche e veicoli in leasing, l'importo di 200.000 franchi appare adeguato». La procuratrice generale aggiunta del Vallese Catherine Seppey giustifica così la richiesta della cauzione per Jacques Moretti, proprietario del Constellation, indagato per il rogo di Capodanno e attualmente agli arresti nel carcere di Sion. Nella richiesta di arresto della procura - su cui si deve ancora esprimere il tribunale - vengono indicate come misure alternative, insieme alla cauzione, anche il braccialetto elettronico, l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di indentità e della patente. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Jacques Moretti senza reddito: «Mai pensato alla fuga, troverò un lavoro». La moglie: «Ha avuto un'infanzia difficile». Il vero patrimonio

Leggi anche: Crans Montana, Jacques Moretti arrestato e la moglie ai domiciliari con braccialetto elettronico: “C’è rischio fuga”

Leggi anche: Fermato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana: c'è il rischio di fuga. Resta libera la moglie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crans Montana, Procura chiede 400mila franchi ai coniugi Moretti per la cauzione ma lui non ha reddito; Crans-Montana, cauzione da 400mila franchi: così i Moretti possono tornare liberi; Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti dove hanno preso i soldi? Tutti i dubbi; Strage di Crans-Montana, fissata la cauzione per Jacques e Jessica Moretti: 400.000 franchi.

Jacques Moretti senza reddito: «Mai pensato alla fuga, troverò un lavoro». La moglie: «Ha avuto un'infanzia difficile». Il vero patrimonio - «Considerando che l'imputato non dispone attualmente di alcun reddito, che lui e la moglie possiedono beni immobili gravati da ipoteche e ... msn.com