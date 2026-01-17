Italia La corsa in moto a 11 anni poi il volo spaventoso | È precipitato giù

Un grave incidente si è verificato a Napoli nel pomeriggio, coinvolgendo un bambino di 11 anni. Il ragazzino, che stava praticando la corsa in moto, è precipitato da circa quattro metri all’interno di un centro commerciale. Le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Grave incidente nel pomeriggio a Napoli, dove un ragazzino di 11 anni è precipitato con una moto da un’altezza di circa quattro metri all’interno di un centro commerciale. Il minore è stato trasportato d’urgenza in ospedale e si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri sono intervenuti presso il centro commerciale La Birreria, nel quartiere Miano. L’incidente è avvenuto al secondo piano dell’area parcheggio, dove il ragazzino stava guidando un Lem, una piccola moto da cross a scoppio. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un parapetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia. La corsa in moto a 11 anni, poi il volo spaventoso: “È precipitato giù” Leggi anche: Perde il controllo della bici, poi il 'volo' spaventoso sull'asfalto: donna in ospedale Leggi anche: Italia, auto impazzisce e sfonda il parapetto: il volo spaventoso nel dirupo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dakar, Benavides nuovo leader nelle moto; Dakar 2026 oggi: orari 11 gennaio, differita tv, percorso, streaming; Dakar 2026, Sanders (Ktm), 2° dietro Benavides, torna al comando delle moto. Nella Classic due equipaggi italiani sul podio; GLI 86 ANNI DI FRANCO BALMAMION, IL RE SILENZIOSO DEL GIRO D'ITALIA. Tgs. . La corsa alla leadership di Forza Italia. Nel giorno dell'arrivo del ministro Antonio Tajani a Catania, Marco Falcone chiede il ritiro un passo indietro all'attuale coordinatore Marcello Caruso. Un appello che agita il partito. Servizio di Giacinto Pipitone - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.