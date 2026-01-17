Italia-Giappone Meloni | Relazioni vengono elevate Nazione molto affine per noi

Il presidente Meloni ha sottolineato come le relazioni tra Italia e Giappone siano state rafforzate, evidenziando un forte legame basato su valori condivisi e sfide comuni. Nonostante la distanza geografica, i due Paesi si trovano in sintonia su molte questioni, aprendo nuove opportunità di collaborazione e dialogo. Questa vicinanza culturale e strategica conferma l’importanza di consolidare ulteriormente i rapporti bilaterali.

" Il Giappone è per noi una nazione che, nonostante la distanza geografica, è molto affine sia sui valori di riferimento sia anche sulle sfide che affronta". Così la premier Giorgia Meloni nel punto stampa presso l'Ambasciata d'Italia a Tokyo. "E diciamo, rafforzare la cooperazione con quelle nazioni che sono nazioni affini e solide può fare la differenza. Noi puntiamo a essere fornitori strategici l'uno per l'altro su diverse", ha spiegato la presidente del Consiglio.

Italia – Giappone: collaborazione nel settore della difesa e non solo - Il partenariato nel settore della difesa ha registrato recentemente sviluppi significativi ... bassanonet.it

Giorgia Meloni e Sanae Takaichi: una nuova era di cooperazione tra Italia e Giappone - L'incontro tra Giorgia Meloni e Sanae Takaichi segna un passo significativo nel partnership strategico tra Italia e Giappone. notizie.it

La conferenza stampa della premier dal Giappone: vorrei un'Italia più ambiziosa, in linea con il suo ruolo e le sue potenzialità - facebook.com facebook

La conferenza stampa della premier dal Giappone: vorrei un'Italia più ambiziosa, in linea con il suo ruolo e le sue potenzialità x.com

