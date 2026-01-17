Italia-Giappone Meloni e le bacchette a tavola | Takaichi mi ha fatto i complimenti

Nel contesto della visita ufficiale Italia-Giappone, Giorgia Meloni ha condiviso un episodio durante un pranzo a Tokyo, in cui ha utilizzato le bacchette. Il primo ministro Takaichi le ha rivolto complimenti per la sua abilità nel maneggiarle, sottolineando l’importanza delle tradizioni culturali nelle relazioni diplomatiche. Un gesto semplice ma significativo, che evidenzia il rispetto reciproco tra i due paesi.

Tokyo, 17 gen. (Adnkronos) - "Ho usato le bacchette a tavola, il primo ministro Takaichi mi ha anche fatto i complimenti per come le ho usate, perché dice che ero brava a farlo.", racconta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a proposito dell'incontro con l'omologa nipponica durante la visita in Giappone. A chi le chiede, durante un punto stampa all'ambasciata italiana a Tokyo, come può essere protagonista l'Italia in una nuova K-pop diplomacy (con riferimento ai rapporti con Giappone e Corea), Meloni risponde: "Penso che noi dobbiamo sempre e solo essere noi stessi, portatori della nostra identità, capaci di essere aperti, capaci anche di tirare fuori un po' un lato umano, creativo, che la nostra nazione da sempre è in grado di rappresentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italia-Giappone, Meloni e le bacchette a tavola: "Takaichi mi ha fatto i complimenti" Leggi anche: Meloni-Takaichi: Italia-Giappone, un'alleanza oltre la diplomazia Leggi anche: Meloni incontra Takaichi, crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Meloni trova un’«amica» in Giappone e resta in bilico sul ghiaccio; Meloni a Tokyo: «Con me Italia protagonista»; Meloni: «Presenza in Groenlandia da discutere con la Nato. Improbabile un nostro intervento militare di terra». Italia-Giappone, Meloni e le bacchette a tavola: "Takaichi mi ha fatto i complimenti" - "Ho usato le bacchette a tavola, il primo ministro Takaichi mi ha anche fatto i complimenti per come le ho usate, perché dice che ero brava a farlo... iltempo.it

