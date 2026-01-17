Italia-Giappone Meloni e le bacchette a tavola | Takaichi mi ha fatto i complimenti

Durante una visita a Tokyo, il primo ministro Meloni ha condiviso un momento di confronto con il collega Takaichi, che le ha fatto i complimenti per aver usato correttamente le bacchette a tavola. Un episodio che sottolinea l’importanza delle tradizioni culturali nelle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. Meloni ha mostrato rispetto e interesse per la cultura locale, consolidando i rapporti tra i due Paesi.

Tokyo, 17 gen. (Adnkronos) - "Ho usato le bacchette a tavola, il primo ministro Takaichi mi ha anche fatto i complimenti per come le ho usate, perché dice che ero brava a farlo.", racconta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a proposito dell'incontro con l'omologa nipponica durante la visita in Giappone. A chi le chiede, durante un punto stampa all'ambasciata italiana a Tokyo, come può essere protagonista l'Italia in una nuova K-pop diplomacy (con riferimento ai rapporti con Giappone e Corea), Meloni risponde: "Penso che noi dobbiamo sempre e solo essere noi stessi, portatori della nostra identità, capaci di essere aperti, capaci anche di tirare fuori un po' un lato umano, creativo, che la nostra nazione da sempre è in grado di rappresentare.

