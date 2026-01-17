Italia-Giappone Meloni alle imprese | Stabilità politica opportunità per chi investe

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Tokyo i rappresentanti di 17 importanti aziende giapponesi, con un fatturato complessivo di oltre mille miliardi di euro. L’obiettivo dell’incontro è stato sottolineare come la stabilità politica italiana possa rappresentare un’opportunità favorevole per gli investimenti stranieri, rafforzando i rapporti economici tra Italia e Giappone e promuovendo la collaborazione tra le imprese dei due Paesi.

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha incontrato nella sede dell'Ambasciata d'Italia a Tokyo i vertici delle principali aziende giapponesi", si legge in una nota di Palazzo Chigi: 17 gruppi economici e industriali che, complessivamente, "hanno un fatturato di oltre mille miliardi di euro e che sono attivi su scala globale e nei settori prioritari del Partenariato Strategico Speciale tra Italia e Giappone". Tra questi: aerospazio, difesa, infrastrutture, industria ferroviaria, automotive, digitale, innovazione, apparecchiature elettriche ed elettroniche, farmaceutica, finanza, commercio e alimentare.

Italia-Giappone, Meloni: "Relazioni vengono elevate. Nazione molto affine per noi" - facebook.com facebook

Meloni-Takaichi: asse Italia-Giappone, un'alleanza oltre la diplomazia x.com

