Italia-Georgia oggi Europei pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming
Italia-Georgia, valido per gli Europei di pallanuoto 2026, si disputa oggi a Belgrado. La partita rappresenta l'inizio della seconda fase per il Settebello, dopo aver concluso primo nel Gruppo D. Ecco tutte le informazioni su orario, diretta tv, programma e streaming, per seguire l'incontro e rimanere aggiornati sul cammino della nazionale italiana in questa competizione.
Torna in acqua il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’ Italia, dopo aver vinto il Gruppo D nella prima fase, è stata inserita nel Gruppo F, ed affronterà nel primo match della seconda fase la Georgia. La sfida tra azzurri e georgiani sarà la prima delle tre odierne del raggruppamento ed andrà in scena oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 15.30: nello stesso girone del Settebello si affronteranno alle ore 18.00 Grecia e Turchia ed alle ore 20.30 Croazia e Romania. Nella seconda fase restano validi gli scontri diretti con le squadre qualificate al termine del primo girone: Italia e Grecia partono con 6 punti, mentre Croazia e Romania sono a quota 3, infine partono da quota zero Turchia e Georgia. 🔗 Leggi su Oasport.it
