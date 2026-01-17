Isee 2026 addio file alle Poste | saldo e giacenza media si scaricano online con un click

Da quest’anno, i cittadini del forlivese possono richiedere online i documenti necessari per l’ISEE 2026, eliminando così la necessità di recarsi alle Poste. È possibile ottenere il saldo e la giacenza media dei conti correnti in modo semplice e rapido, direttamente dal proprio computer o dispositivo mobile. Questa novità semplifica l’accesso alle certificazioni economiche, rendendo più agevole la gestione delle pratiche e il rispetto delle scadenze.

Per richiedere il documento sul sito è necessario essere registrati a poste.

