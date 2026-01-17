Irregolarità nel cantiere della Bacci | Città tenuta all’oscuro dalla giunta

Recenti controlli dei carabinieri nel cantiere della nuova scuola Bacci hanno portato a sanzioni, denunce e sospensioni temporanee. Tuttavia, secondo quanto dichiarato, le problematiche sono state risolte e i lavori sono ripresi regolarmente. La questione ha sollevato interrogativi sulla trasparenza delle procedure e sulla comunicazione da parte della giunta, che avrebbe tenuto la città all’oscuro di quanto accaduto.

A voler archiviare velocemente la questione dei controlli dei carabinieri al cantiere della costruenda nuova scuola Bacci, con denunce, sanzioni e sospensione momentanea di lavori, sarebbe sufficiente dire che siccome tutto risale allo scorso ottobre, ogni criticità è stata superata e il cantiere è perfettamente operativo. Ma la minoranza non ci sta ad archiviare in maniera così semplice, una vicenda che ha suscitato indignazione, soprattutto per il silenzio nella quale è stata tenuta. E siccome da quei controlli sono trascorsi mesi e si sono tenuti alcuni consigli comunali in cui, nonostante si sia affrontato il tema dei lavori alla Bacci, mai l'amministrazione ha fatto cenno a quanto accaduto nel frattempo, è grande lo sconcerto della minoranza che, pochi giorni fa, aveva chiesto al presidente del consiglio, di poter effettuare un sopralluogo proprio in quel cantiere.

