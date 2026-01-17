Iran volti coperti per la paura | sotto la Torre di Pisa il flash mob di solidarietà

A Pisa, un flash mob ha riunito persone con volti coperti da sciarpe e foulard, in segno di solidarietà e rispetto per chi in Iran affronta repressione e paura. L'evento si svolge sotto la Torre di Pisa, con testi, immagini e testimonianze che sensibilizzano sulla situazione dei cittadini iraniani, evidenziando l'importanza di supportare le libertà fondamentali in un contesto di crescente tensione politica.

Pisa, 17 gennaio 2026 - Volti coperti da sciarpe e foulard per timore di essere riconosciuti dal regime, cartelli e immagini simboliche, silenzio e testimonianze dirette. È il flash mob che si è svolto questa mattina sotto la Torre di Pisa, promosso dal Consiglio cittadino per le Pari opportunità del Comune di Pisa, per esprimere “piena e convinta solidarietà, vicinanza alle donne, ai giovani, all’intero popolo iraniano che da giorni è sceso in piazza a rischio della vita, pagando con la vita il proprio sogno di libertà”. Iran, flash mob sotto la Torre di Pisa: “Da una settimana senza notizie dei miei familiari” All’iniziativa hanno partecipato alcune decine di persone, tra cui diversi giovani iraniani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

