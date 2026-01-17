Il presidente Trump ha dichiarato di essere stato lui stesso a decidere di non intraprendere un’azione militare contro l’Iran. La sua dichiarazione sottolinea come la decisione sia nata da una riflessione personale, senza pressioni esterne. Questa presa di posizione evidenzia l’importanza del ruolo decisionale individuale nelle dinamiche di politica internazionale e di sicurezza.

“Mi sono convinto da solo”. Lo ha detto il presidente Trump riguardo alla decisione di rinunciare a un’azione militare contro l’ Iran. “Nessuno mi ha convinto. Mi sono convinto da solo”, ha detto Trump ai giornalisti, prima di lasciare la Casa Bianca per la Florida. “Ieri avrebbero impiccato oltre 800 persone e apprezzo molto il fatto che abbiano annullato l’esecuzione”, ha detto il presidente. E sull’incontro di giovedì con la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, che gli ha consegnato il suo Premio Nobel per la Pace, Trump l’ha definita una “donna molto gentile” e ha detto che si sarebbero risentiti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Mi sono convinto da solo a non attaccare"

Leggi anche: Iran, Trump: «Mi sono convinto da solo a non attaccare». Il figlio dello Scià: «Pronto a tornare». Continua il blackout informativo – La diretta

Leggi anche: Iran, Trump: “Nessuno mi ha convinto a non attaccare”. E ringrazia Teheran per aver annullato le esecuzioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Arabia Saudita, Qatar e Oman avrebbero convinto Trump a dare una possibilità all’Iran; Iran, Trump: «Dazi Usa del 25% a chiunque commerci con Teheran»; Iran, cronaca di un blitz interrotto. «I paesi arabi hanno convinto Trump a fermarsi»; Iran, centinaia di morti. Casa Bianca: 'Trump valuta anche raid'.

Trump: «In Iran mi sono convinto da solo a non attaccare e rinunciare ad un'azione militare» - Lo ha detto il presidente Trump riguardo alla decisione di rinunciare a un'azione militare contro l'Iran. msn.com