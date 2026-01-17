Iran Trump | Mi sono convinto da solo a non attaccare
Il presidente Trump ha dichiarato di essere stato lui stesso a decidere di non intraprendere un’azione militare contro l’Iran. La sua dichiarazione sottolinea come la decisione sia nata da una riflessione personale, senza pressioni esterne. Questa presa di posizione evidenzia l’importanza del ruolo decisionale individuale nelle dinamiche di politica internazionale e di sicurezza.
“Mi sono convinto da solo”. Lo ha detto il presidente Trump riguardo alla decisione di rinunciare a un’azione militare contro l’ Iran. “Nessuno mi ha convinto. Mi sono convinto da solo”, ha detto Trump ai giornalisti, prima di lasciare la Casa Bianca per la Florida. “Ieri avrebbero impiccato oltre 800 persone e apprezzo molto il fatto che abbiano annullato l’esecuzione”, ha detto il presidente. E sull’incontro di giovedì con la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, che gli ha consegnato il suo Premio Nobel per la Pace, Trump l’ha definita una “donna molto gentile” e ha detto che si sarebbero risentiti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
