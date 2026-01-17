Oggi a Milano, davanti al consolato iraniano, si è svolta una manifestazione con diverse centinaia di partecipanti. La protesta è stata organizzata per esprimere il proprio dissenso nei confronti della Repubblica islamica. L’evento si inserisce in un contesto di attenzione internazionale alle questioni politiche e ai diritti umani in Iran.

Milano – Diverse centinaia di persone si sono riunite questo pomeriggio a Milano, davanti al consolato iraniano, per protestare contro la Repubblica islamica. I manifestanti hanno esposto cartelli con slogan come: "No deals with the Islamic regime", "12mila uccisi non sono statistiche, sono esseri umani" e "Il sangue non si lava con niente. Free Iran". Dal presidio, promosso dall'Associazione Italia-Iran, si sono levati anche cori rivolti al governo italiano, tra cui: "Meloni, Meloni, chiudi il consolato", mentre in persiano e' risuonato piu' volte anche "Javid Shah" (Viva il re). Le dirette di Quotidiano Nazionale (3) "L'associazione Italia Iran - spiega il presidente Mariofilippo Brambilla di Carpiano - rappresenta la comunita' iraniana in Italia e anche gli italiani che lottano insieme agli iraniani nella battaglia contro il regime assassino della Repubblica Islamica e fa riferimento alla leadership del Principe Reza Pahlavi, che il popolo iraniano e i giovani iraniani nelle strade, in questi giorni a rischio della vita, hanno indicato come il leader che loro desiderano per guidare una transizione alla democrazia e l'avvio di una fase costituente, per poi votare sul futuro del loro Paese", ha detto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Iran, presidio a Milano davanti consolato per protestare contro la Repubblica islamica

Leggi anche: Milano, presidio davanti al consolato Usa: "Trump act for Iran"

Leggi anche: Crans Montana: La Russa al presidio davanti al consolato svizzero a Milano – Video

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Milano, continua protesta davanti a consolato Usa: polizia a presidio; Iran, in migliaia davanti al consolato Usa a Milano: Mantieni le promesse Trump; Milano, presidio davanti al consolato Usa: Trump act for Iran; “Iran libero”: a Milano manifestazioni sabato pomeriggio per dimostrare al popolo iraniano una solidarietà attiva.

Iran, presidio a Milano davanti consolato per protestare contro la Repubblica islamica - Centinaia di persone si sono riunite mostrando cartelli e urlando slogan inneggianti alla libertà. msn.com