Iran manifestazione pro Pahlavi a Milano | Meloni chiuda il consolato

A Milano, alcune centinaia di persone si sono radunate davanti al consolato iraniano per manifestare a favore del ritorno dello scià e chiedere la fine della Repubblica Islamica. La protesta si inserisce in un contesto di tensione politica e sociale, con richieste rivolte alle autorità italiane, inclusa la richiesta di chiusura del consolato da parte del governo italiano. La manifestazione evidenzia le preoccupazioni di una parte della comunità iraniana e della diaspora.

Alcune centinaia di persone stanno manifestando a Milano davanti al consolato iraniano per chiedere la fine della Repubblica Islamica e per il ritorno dello scià. Al grido di “ Javid shah ” in persiano “ viva il re ” e “Meloni chiudi il consolato” i manifestanti chiedono a gran voce al governo italiano di intervenire ritirando la delegazione diplomatica nel Paese. “L’ associazione Italia-Iran rappresenta la comunità iraniana in Italia e anche gli italiani che lottano insieme agli iraniani nella battaglia contro il regime assassino della Repubblica Islamica e fa riferimento alla leadership del Principe Reza Pahlavi che il popolo iraniano e i giovani iraniani nelle strade in questi giorni a rischio della vita hanno indicato come il leader che loro desiderano per guidare una transizione alla democrazia e l’avvio di una fase costituente per poi votare sul futuro del loro Paese”, ha spiegato Mariofilippo Brambilla di Carpiano, presidente associazione Italia-Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

