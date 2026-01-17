Iran manifestazione pro Pahlavi a Milano | Meloni chiuda il consolato
A Milano, alcune centinaia di persone si sono radunate davanti al consolato iraniano per manifestare a favore del ritorno dello scià e chiedere la fine della Repubblica Islamica. La protesta si inserisce in un contesto di tensione politica e sociale, con richieste rivolte alle autorità italiane, inclusa la richiesta di chiusura del consolato da parte del governo italiano. La manifestazione evidenzia le preoccupazioni di una parte della comunità iraniana e della diaspora.
Alcune centinaia di persone stanno manifestando a Milano davanti al consolato iraniano per chiedere la fine della Repubblica Islamica e per il ritorno dello scià. Al grido di “ Javid shah ” in persiano “ viva il re ” e “Meloni chiudi il consolato” i manifestanti chiedono a gran voce al governo italiano di intervenire ritirando la delegazione diplomatica nel Paese. “L’ associazione Italia-Iran rappresenta la comunità iraniana in Italia e anche gli italiani che lottano insieme agli iraniani nella battaglia contro il regime assassino della Repubblica Islamica e fa riferimento alla leadership del Principe Reza Pahlavi che il popolo iraniano e i giovani iraniani nelle strade in questi giorni a rischio della vita hanno indicato come il leader che loro desiderano per guidare una transizione alla democrazia e l’avvio di una fase costituente per poi votare sul futuro del loro Paese”, ha spiegato Mariofilippo Brambilla di Carpiano, presidente associazione Italia-Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Iran, presidio a Milano davanti al consolato per protestare contro la Repubblica islamica: “Meloni lo chiuda”
Leggi anche: Iran, manifestazione davanti al consolato Usa a Milano: "Trump disarmi il regime"
Roma, manifestazione di solidarietà per le proteste in Iran; Reza Pahlavi: «Gli iraniani vogliono un Paese libero in pace con Usa e Israele. Ritorno alla monarchia? Deciderà il popolo»; Iran, l’appello di Pahlavi ai militari: “Da che parte della storia starai?”. Sabato manifestazione pro-shah a Milano; Iran, la diretta. Axios: “Araghchi ha contattato Witkoff nel weekend: discusso di un incontro”.
Roma, manifestazione di solidarietà per le proteste in Iran - La manifestazione organizzata in Campidoglio da Amnesty International I ... msn.com
Manifestazione davanti alla Farnesina per Iran libero e in favore Pahlavi - Una manifestazione davanti alla Farnesina a Roma per chiedere libertà per l'Iran e un impegno chiaro di sostegno da parte del governo italiano per il ritorno di Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo Scià i ... ansa.it
"Non ho notizie di mamma da dieci giorni". A Roma in piazza per l'Iran libero (e per l'erede dello scià) - Radicali alla guida del corteo che chiede la fine del regime degli ayatollah. huffingtonpost.it
Iran: quattro feriti durante una manifestazione a Londra – video x.com
Agtw.it. . Iran, la manifestazione a Roma: polemiche per la presenza di sostenitori dello scià - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.