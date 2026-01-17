Iran le Ong | Tremila morti nelle proteste e oltre 22mila arresti

Secondo l'ong Human Rights Activists, le proteste in Iran sono state segnate da una grave repressione, con almeno 3.090 morti e oltre 22.000 arresti. Questi dati evidenziano l'intensità e la gravità delle tensioni sociali e politiche che attraversano il paese, suscitando preoccupazione a livello internazionale.

Sono 3.090 i morti in Iran, uccisi nel corso della violenta repressione delle proteste nelle piazze di numerose città del Paese, rende noto l'ong Human Rights Activists. Il bilancio delle vittime continua a salire. Le proteste si sono interrotte mercoledì mentre continua il blackout di Internet in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, le Ong: "Tremila morti nelle proteste e oltre 22mila arresti" Leggi anche: Iran, le ong accusano il regime: 27 morti e oltre 1.500 arresti in dieci giorni di proteste Leggi anche: Iran, ong: “Oltre 500 morti nelle proteste”. Trump: “Teheran vuole negoziare, si sta organizzando un incontro” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. I morti sono migliaia, guerra di cifre sulla repressione; Iran, Trump: «Avanti così. Presto vi aiuteremo». Si temono 12 mila morti; Iran, la denuncia: “12mila manifestanti morti”. Trump: “L’aiuto è in arrivo”. Mosca: “Inaccettabile”; Iran, cosa succede ora? Trattative con gli Usa e riserve d'oro verso Mosca «come prima della caduta di Assad in Siria». Iran, le Ong: "Tremila morti nelle proteste e oltre 22mila arresti" - 090 i morti in Iran, uccisi nel corso della violenta repressione delle proteste nelle piazze di numerose città del Paese, rende noto ... iltempo.it

I morti sono migliaia, guerra di cifre sulla repressione - Duemila morti inclusi i poliziotti secondo Teheran, almeno 12mila secondo una Ong. rainews.it

Iran Teheran avvia le esecuzioni, «si temono almeno 12'000 morti» - Gli ayatollah alzano ancora il tiro per tentare di soffocare le proteste: «moharebeh», ovvero «fare guerra a Dio», è l'accusa fatta risuonare dall'ufficio del procuratore di Teheran attraverso il mega ... bluewin.ch

Il nostro ultimo gr bit.ly/4aYsANq In Iran arrestati almeno tremila manifestanti, il blocco internet fino a marzo Groenlandia, una delegazione del congresso Usa è Copenaghen per un incontro con la premier danese. x.com

Fonti interne parlano di tremila morti, Teheran ne ammette almeno duemila. Il figlio dello scià invoca i bombardamenti Usa. Il blocco di internet impedisce di avere dati certi. La Casa bianca preme sugli alleati iraniani con i dazi - facebook.com facebook

