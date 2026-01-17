Iran le Ong | Tremila morti nelle proteste e oltre 22mila arresti

Secondo l'ong Human Rights Activists, le proteste in Iran sono state segnate da una grave repressione, con almeno 3.090 morti e oltre 22.000 arresti. Questi dati evidenziano l'intensità e la gravità delle tensioni sociali e politiche che attraversano il paese, suscitando preoccupazione a livello internazionale.

Sono 3.090 i morti in Iran, uccisi nel corso della violenta repressione delle proteste nelle piazze di numerose città del Paese, rende noto l'ong Human Rights Activists. Il bilancio delle vittime continua a salire. Le proteste si sono interrotte mercoledì mentre continua il blackout di Internet in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

