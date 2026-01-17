Iran Khamenei | Trump in persona coinvolto nelle proteste ha incoraggiato e sostenuto i rivoltosi

La Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha accusato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di essere coinvolto nelle recenti proteste in Iran. Secondo Khamenei, Trump avrebbe incoraggiato e sostenuto i rivoltosi, contribuendo alla destabilizzazione del paese. Questa dichiarazione evidenzia le tensioni tra Iran e Stati Uniti e il ruolo che la politica estera americana viene percepita come influente negli eventi interni iraniani.

La Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha attaccato il presidente Usa Donald Trump, accusandolo di essere responsabile delle proteste in Iran. “La particolarità di queste rivolte è stata che il Presidente degli Stati Uniti in persona è stato coinvolto: ha parlato, ha espresso le sue opinioni e ha lanciato minacce. Ha incoraggiato i rivoltosi, ha inviato loro messaggi di sostegno”, ha detto Khamenei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, Khamenei: “Trump in persona coinvolto nelle proteste, ha incoraggiato e sostenuto i rivoltosi” Leggi anche: Iran, Khamenei sulle proteste: "Rivoltosi vanno messi al loro posto" Leggi anche: Iran, Washington avverte Teheran: «Colpirci? Non scherzate con Trump». Khamenei: «Migliaia uccisi nelle proteste da amici di Usa e Israele» – La diretta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Khamenei «spegne» Internet, arrestate 2mila persone. Lo Scià invoca Trump; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Reza Pahlavi esorta l'esercito in Iran ad unirsi alla protesta; In Iran parla l'ayatollah Khamenei: Trump è un arrogante e verrà rovesciato; Iran: grande manifestazione a Teheran, Trump avverte il regime. Khamenei attacca Trump: "Colpevole per i morti in Iran" - La Guida suprema iraniana Ali Khamenei attacca Donald Trump, accusandolo di essere responsabile delle morti in Iran durante le proteste degli ultimi giorni. ilgiornale.it

Iran, Khamenei: «Trump è responsabile delle morti nelle proteste». Gli Usa: «Non scherzate con Donald, tutte le opzioni sul tavolo» - Secondo attivisti iraniani specializzati in diritti digitali, l'Iran sta pianificando di abbandonare definitivamente l'internet globale, consentendo la connessione online solo ... ilgazzettino.it

Proteste in Iran, Ali Khamenei attacca Trump e definisce il presidente degli Stati Uniti "un criminale" - Khamenei interviene sulle proteste in Iran e accusa Stati Uniti e Trump di responsabilità per vittime e danni. tag24.it

Khamenei attacca Trump: "E' colpevole per i morti in Iran". Media, la polizia iraniana sequestra i filmati delle telecamere di sorveglianza. Secondo attivisti specializzati in diritti digitali "Teheran pianifica una sospensione definitiva di Internet" #ANSA - facebook.com facebook

Khamenei attacca Trump: "E' colpevole per i morti in Iran". Media, la polizia iraniana sequestra i filmati delle telecamere di sorveglianza. Secondo attivisti specializzati in diritti digitali "Teheran pianifica una sospensione definitiva di Internet" #ANSA x.com

