Iran Khamenei ammette la strage manifestanti | Migliaia di morti in modo disumano e brutale
Il leader iraniano Ali Khamenei ha riconosciuto per la prima volta che migliaia di persone sono morte durante la repressione delle recenti proteste nel paese, ammettendo che alcune delle uccisioni sono state disumane. Questa dichiarazione segna un passo importante nel riconoscimento delle violenze avvenute, evidenziando la gravità della situazione e il dibattito internazionale sulla repressione delle libertà civili in Iran.
La guida suprema iraniana Ali Khamenei ha ammesso per la prima volta che migliaia di persone sono morte nella repressione delle proteste delle ultime settimane, definendo alcune uccisioni disumane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Iran nel caos, “oltre 200 morti” negli scontri. Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti”
Leggi anche: Iran, migliaia di morti. Trump ai manifestanti: “Continuate a protestare, aiuti in arrivo”
Iran, Khamenei ammette la strage manifestanti: “Migliaia di morti in modo disumano e brutale” - La guida suprema iraniana Ali Khamenei ha ammesso per la prima volta che migliaia di persone sono morte nella repressione delle proteste delle ultime settimane ... fanpage.it
Iran, Khamenei accusa Trump: i morti sono colpa sua, ma ammette che sono migliaia - Torna a parlare in pubblico la guida suprema Khamenei e lo fa oggi sabato 17 gennaio a Teheran approfittando della celebrazione dell' Eid al- tg.la7.it
Iran, il regime fa una strage: oltre 2.000 i morti: spari sulla folla e milizie negli ospedali - Ma anche un nuovo giorno di brutale repressione, sangue, violenze e arresti. ilmessaggero.it
Iran, Khamenei accusa Trump: i morti sono colpa sua, ma ammette che sono migliaia - facebook.com facebook
Iran, Khamenei: «Trump è un criminale, responsabile delle vittime nel Paese». Esplosioni avvertite a Teheran x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.