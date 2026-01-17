Iran Khamenei ammette la strage manifestanti | Migliaia di morti in modo disumano e brutale

Il leader iraniano Ali Khamenei ha riconosciuto per la prima volta che migliaia di persone sono morte durante la repressione delle recenti proteste nel paese, ammettendo che alcune delle uccisioni sono state disumane. Questa dichiarazione segna un passo importante nel riconoscimento delle violenze avvenute, evidenziando la gravità della situazione e il dibattito internazionale sulla repressione delle libertà civili in Iran.

Iran, Khamenei accusa Trump: i morti sono colpa sua, ma ammette che sono migliaia - Torna a parlare in pubblico la guida suprema Khamenei e lo fa oggi sabato 17 gennaio a Teheran approfittando della celebrazione dell' Eid al- tg.la7.it

Iran, il regime fa una strage: oltre 2.000 i morti: spari sulla folla e milizie negli ospedali - Ma anche un nuovo giorno di brutale repressione, sangue, violenze e arresti. ilmessaggero.it

Iran, Khamenei accusa Trump: i morti sono colpa sua, ma ammette che sono migliaia - facebook.com facebook

Iran, Khamenei: «Trump è un criminale, responsabile delle vittime nel Paese». Esplosioni avvertite a Teheran x.com

